الحارس الخاسر الأكبر .. صدمة في مدة غياب محمد العويس "المتوقعة" عن الهلال

محمد العويس سيخسر الكثير بعد غيابه الطويل عن الملاعب

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تلقى النجم الدولي محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة كبرى؛ بعد إصابته الأخيرة.

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الهلال أعلن سفر العويس إلى فرنسا؛ لإجراء عملية جراحية على مستوى الظهر؛ حيث كان الحارس الدولي قد اشتكى من آلام عنيفة، أدت إلى غيابه عن مباريات فريقه الماضية.

وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن حراس المرمى؛ هم الأكثر عرضة للإصابة على مستوى الظهر، بسبب السقوط المتكرر والقفز.

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الشهراني أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، غياب محمد العويس؛ لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة كـ"أقل تقدير"، بعد العملية.

وتأكد غياب محمد العويس بذلك، عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس آسيا، مع ضياع فرصة انتقاله إلى أي فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن رغبة حارس الهلال، في الانتقال خلال الميركاتو الشتوي؛ بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي، والتعاقد مع محمد الربيعي، الذي سينضم إلى الفريق الأزرق من النادي الأهلي، في يناير القادم.

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