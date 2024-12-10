"ابتسم لنا في مكالمة فيديو".. نجم وست هام يطمئن عشاق كرة القدم على حالة مايكل أنطونيو

حادث بشع أثار قلق العالم على النجم الجامايكي

طمأن توماس سوتشيك لاعب وست هام مشجعي كرة القدم على حالة مايكل أنطونيو مهاجم الفريق اللندني، بعد أن تعرض لحادث ارتطمت فيه سيارته بشجرة ما أدلى إلى إصابات متعددة منها كسر في الساق.

وفاز وست هام على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وسجل كل من سوتشيك وجارود بوين هدفي الهامرز، وأهديا الهدف من الملعب لزميلهما أنطونيو.

وقال سوتشيك عقب المباراة وفقًا لما نقلته صحيفة "دايلي ميل": "هذا من أجله، إنه لاعب كبير وهو في قلبي، كان الأمر صعبًا حقًا بالنسبة لنا. كنت مع أطفالي ورأيت ذلك على هاتفي".

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وأضاف: "لقد أرسلت رسائل إلى الجميع أسألهم عما حدث وكيف كان. كنت خائفًا جدًا مما سيحدث. لقد كان أسبوعًا صعبًا حقًا بالنسبة له ولأسرته ولنا".

وطمأن أنصار وست هام ومحبي أنطونيو بعد ذلك قائلًا: "أجرينا مكالمة فيديو معه، والفريق بأكمله قبل المباراة، ابتسم لنا وتمنى لنا كل التوفيق، لا أستطيع الانتظار لزيارته".