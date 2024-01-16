"الحاج ضيوف يتدخل!" .. أونانا ينفجر في وجه مدرب الكاميرون بعد رحلة شاقة

"لماذا أتيت إلى هنا بطائرة خاصة؟"

أثار أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل في معسكر "الأسود غير المروضة" بكوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتأخر أونانا عن موعد انضمامه إلى منتخب الكاميرون، حيث خاض مع فريقه مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام توتنهام، الأحد الماضي، قبل أن يستقل طائرة خاصة إلى كوت ديفوار.

لكن الرحلة التي كانت ستنقل أونانا من العاصمة الإيفوارية أبيدجان إلى ياموسوكرو، حيث يعسكر منتخب الكاميرون، ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، ورغم ذلك حرص الحارس على استكمال طريقه مستقلًا سيارة في رحلة استمرت 3 ساعات، ووصل إلى المعسكر قبل دقائق من انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.

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وخرج أونانا من تشكيلة ريجوبير سونج، مدرب الكاميرون، خلال مواجهة غينيا التي انتهت بالتعادل (1-1)، حيث تولى فابريس أوندوا مهمة حراسة عرين الأسود، بينما جلس ديفيس إيباسي وسايمون نجاباندوتنبو على مقاعد البدلاء.

وانتابت أونانا حالة غضب شديدة بسبب قرار سونج، وصاح في وجه الجهاز الفني: "إذا لم ألعب أو أشارك في البطولة فلماذا أتيت إلى هنا على متن طائرة خاصة؟"، حتى تدخل نجم ليفربول ومنتخب السنغال السابق الحاج ضيوف، وحاول تهدئة الحارس الكاميروني.

ولا تسير العلاقة بشكل جيد بين أونانا ومدربه سونج، حيث استبعده الأخير من قائمة الأسود في كأس العالم "قطر 2022"، قبل أن يتراجع الحارس عن قرار الاعتزال الدولي من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024.