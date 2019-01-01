الجيل الحالي لمدغشقر يدخل التاريخ ويعادل رقم ليبيا في 1982

مشاركة أولى مشرفة في تاريخ مدغشقر بكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

دخل لاعبو الجيل الحالي لمنتخب مدغشقر التاريخ، بعد وصولهم إلى دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخهم.

ووصل لاعبو المنتخب الملغاشي إلى ربع نهائي البطولة، بعد تفوقهم على حساب الكونغو في دور الـ 16 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية.

ولم يتذوق منتخب مدغشقر الهزيمة في أول أربع مباريات له في كأس الأمم الأفريقية، منذ ليبيا في 1982، ووصل إلى دور الثمانية من البطولة في أول مشاركة.

ولعب المنتخب الملغاشي في المجموعة الثانية من البطولة، وتصدرها بعد تعادل مع غينيا وفوز على بوروندي ونيجيريا، ثم تعادل امام الكونغو في دور الـ 16 والتأهل بركلات الترجيح.

تاريخي! 🔝



منتخب مدغشقر يتأهل لدور الـ8 في المشاركة الأولى تاريخيًا بالبطولة، بعد الفوز على الكونغو بركلات الترجيح 👏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/7dGfyKiZDY — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

ومن المنتظر ان يلعب منتخب مدغشقر في مباراته القادمة، أمام الفائز من تونس وغانا يوم 11 يوليو الجاري، على ملعب السلام.