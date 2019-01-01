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الجيل الحالي لمدغشقر يدخل التاريخ ويعادل رقم ليبيا في 1982

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Getty Images
مشاركة أولى مشرفة في تاريخ مدغشقر بكأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

دخل لاعبو الجيل الحالي لمنتخب مدغشقر التاريخ، بعد وصولهم إلى دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخهم.

ووصل لاعبو المنتخب الملغاشي إلى ربع نهائي البطولة، بعد تفوقهم على حساب الكونغو في دور الـ 16 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية.

ولم يتذوق منتخب مدغشقر الهزيمة في أول أربع مباريات له في كأس الأمم الأفريقية، منذ ليبيا في 1982، ووصل إلى دور الثمانية من البطولة في أول مشاركة.

ولعب المنتخب الملغاشي في المجموعة الثانية من البطولة، وتصدرها بعد تعادل مع غينيا وفوز على بوروندي ونيجيريا، ثم تعادل امام الكونغو في دور الـ 16 والتأهل بركلات الترجيح.

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ومن المنتظر ان يلعب منتخب مدغشقر في مباراته القادمة، أمام الفائز من تونس وغانا يوم 11 يوليو الجاري، على ملعب السلام.

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