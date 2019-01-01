الجيش الملكي يفسخ عقده مدربه بالتراضي

المدرب الإسباني رحل عن النادي المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجيش الملكي رسميًا انفصاله عن مدربه كارلوس ألوس عقد اجتماع جمع الإدارة مع المدرب الإسباني صباح اليوم الإثنين.

وأفادت المصادر المتابعة أن النادي فسخ عقد المدرب الذي يمتد لعامين بالتراضي، وبحصول ألوس على جميع مستحقاته لكن دون تعويض مالي عن فسخ العقد.

وكان هذا القرار متوقعًا من الطرفين، إذ تلقى المدرب عرضًا من نادي قطر الناشط في دوري نجوم قطر لتدريبه الموسم القادم.

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أما من جانب الإدارة، فالنية كانت موجودة للتخلي عن المدرب بعد فشله في تحقيق النتائج المرجوة خلال فترة الخمسة أشهر التي عمل خلالها مع الفريق، إذ أنهى الفريق الموسم في البطولة المغربية في المركز الـ13.

وكان الجيش الملكي قد أنهى موسمه في البطولة المغربية يوم أمس بالخسارة أمام المغرب التطواني بهدفين دون رد.