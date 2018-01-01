الجيش الملكي يحسم ديربي الرباط بهدفين في شباك الفتح

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم الجيش الملكي، ديربي الرباط على حساب الفتح الرباطي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المغربي.

الجيش تمكن من إنهاء المباراة إكلينيكياً لصالحه، بعدما انهاه بهدفين دون رد، الهدف الأول جاء بعد نصف ساعة من اللقاء من علامة الجزاء بتوقيع هيريتيي لوفومبو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل مهدي برحمة الهدف الثاني لفريق للتصعب مهمة الفتح في الشوط الثاني.

الجيش نجح، في إيقاف سلسلة النتائج السلبية له في الفترة الأخيرة، ليصل إلى النقطة 12 في المركز الثاني عشر.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ 13 في المركز العاشر.