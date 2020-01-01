فيديو | رأسية أوباما تمنح الزمالك انتصارًا صعبًا على طلائع الجيش

فوز جديد للفريق الأبيض

حقق الزمالك انتصارًا صعبًا على طلائع الجيش ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري بهدف دون رد أحرزه لاعبه يوسف إبراهيم أوباما في الشوط الثاني من اللقاء.

الزمالك لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من اللقاء، إذ كان الجيش هو الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ والمبادرة الهجومية والفرص المتاحة، خاصة في النصف ساعة الأولى من اللقاء.

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وحال التسرع في اللمسات الأخيرة وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" دون اهتزاز مرمى الزمالك خلال هذا الشوط الذي انتهى سلبيًا وشهد في نهايته خروج فرجاني ساسي للإصابة ومشاركة إسلام جابر.

تحسن أداء الزمالك نسبيًا خلال الشوط الثاني وقد أسفر ذلك سريعًا عن هدف التقدم وسجله يوسف إبراهيم "أوباما" عند الدقيقة الـ57 برأسية جميلة تابع بها تمريرة عبد الله جمعة العرضية من الجانب الأيسر.

عاد الجيش للسيطرة على زمام المباراة بعد التقدم الأبيض، وسط اعتماد منافسه على الهجمات المرتدة السريعة كما اعتاد مدربه باتريس كارتيرون في المباريات الأخيرة.

ورغم بعض المحاولات الهجومية الخجولة للطرفين والتي زادت قوتها وحدتها في الدقائق الأخيرة من جانب الجيش، إلا أن تفوق المدافعين ومحمود جنش حال دون إضافة المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء الذي شهد مشاركة مصطفى فتحي بعد غياب طويل بهدف أوباما الوحيد.