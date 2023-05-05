"الجوهرة مطلب أهلاوي" .. ثورة عشاق الأهلي عبر تويتر

الأهلي ضمن العودة إلى دوري المحترفين السعودي

shahid

ضمن النادي الأهلي عودته إلى دوري المحترفين السعودي بعد فوزه الأخير على هجر ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، ويستعد الفريق لمواجهة العربي في الجولة القادمة.

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سوء حظ الجمهور الأهلاوي جعل لقاء الحسم أمام هجر بعيدًا عن جدة، حيث أقيم في الإحساء على ملعب الأخير، ولذا يُجهز العشاق للاحتفال بالعودة في اللقاء القادم أمام العربي، والذي سيلعب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في المدينة الساحلية.

ولضمان احتفال أكبر وحضور أقوى، أفادت عدة مصادر صحفية أن إدارة النادي تواصلت مع اللجنة المنظمة لدوري يلو لطلب نقل اللقاء أمام العربي إلى ملعب الجوهرة المشعة.

ويبذل المسؤولون في النادي حاليًا جهودًا كبيرة للحصول على موافقة للعب في الجوهرة المشعة يوم الثلاثاء القادم، وقد قرر الجمهور الأهلاوي المشاركة في تلك الجهود بإطلاق هاشتاج "الجوهرة مطلب أهلاوي" عبر تويتر.

وطالبت الحسابات الجماهيرية الخاصة بالأهلي الجماهير بدعم الهاشتاج والمطالبة للعب على الجوهرة أمام العربي، لضمان حضور 60 ألف مشجع وتصميم "تيفو" يليق بتلك المناسبة.

Shahid