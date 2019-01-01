الجونة يُنافس طنطا على خدمات محمد نجيب

مدافع الأهلي المخضرم يريد تجربة جديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نادي الجونة رغبته في التعاقد مع محمد نجيب مدافع الأهلي المخضرم عقب نهاية عقده هذا الموسم.

وينتهي عقد صاحب الـ36 عامًا بنهاية الموسم الجاري ولا يوجد نية لدى الأهلي في تجديده لرغبة الإدارة تجديد دماء الفريق وضخ بعض العناصر الشابة.

وقد أبدى طنطا الصاعد للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز اهتمامه بالتعاقد مع نجيب وقيل أنه أتم اتفاقه معه بالفعل، لكن تقارير صحفية أوضحت صباح اليوم رغبة الجونة في التعاقد مع اللاعب.

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وأضافت تلك المصادر أن نجيب أبدى ترحيبًا باللعب للجونة لكن طلب من النادي تأجيل حسم قراره حتى نهاية الموسم، إذ يمتلك عروضًا أخرى ويريد دراستها جميعًا قبل اتخاذ قراره.

يُذكر أن نجيب انضم للأهلي صيف 2011 قادمًا من نادي الشرطة الرياضي، وقد خاض مسيرة رائعة مع بطل القرن في أفريقيا وتُوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري المصري 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرتين.