النجم الفرنسي يتحدث عن انتقاله الأخير.

أكد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة السابق أن انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان هو خطوة أحبها في ظل الجودة العالية التي يتمتع بها الفريق الفرنسي.

وقال ديمبيلي بحسب ما نقلت "سبورت": "لماذا انتقلت إلى باريس سان جيرمان، لقد تحدثت مع المدرب والرئيس الخليفي، وأخبراني عن المشروع وشعرت بالحماس من أجل اللعب في فرنسا".

وأضاف: "كل شيء رائع في باريس سان جيرمان، لدينا مدرب عظيم وأحببت الرئيس، ولدينا لاعبون بجودة عالية في كل المراكز يلعبون لأفضل منتخبات العالم".

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وأكمل: "هذا أمر جيد من أجل الفريق، فهناك الكثير من المنافسة، لكن هذا يضع الضغوطات علينا لنقدم أفضل ما لدينا، ويجب أن أتحسن".

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد ترك برشلونة بقيمة الشرط الجزائي في عقده الذي كان قد جدده قبل عام واحد فقط، بعد أن حصد لقب الدوري رفقة الفريق الكتالوني في الموسم الماضي.