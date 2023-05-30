الجهاز الطبي يحسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والفتح

النصر خسر لقب دوري روشن بالفعل

حسم الجهاز الطبي في النصر موقف النجم كريستيانو رونالدو من مواجهة الفتح في آخر جولات دوري روشن السعودي مساء الأربعاء القادم على ملعب الأول بارك بالرياض.

النجم البرتغالي لم يُكمل مواجهة الاتفاق الأخيرة حتى النهاية وغادر الملعب عند الدقيقة الـ84، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية أمس أنه من طلب الخروج بعدما شعر بآلام في العضلة الضامة.

صاحب الـ38 عامًا أجرى مزيدًا من الفحوصات يوم أمس وقد أظهرت سلامة العضلة الضامة من التمزق وأنها تُعاني من مجرد شد بسيط، وقد غاب اللاعب عن المران الجماعي واكتفى بحصة علاجية داخل العيادة تجاوزت الساعتين مع زميليه نواف العقيدي وعلي الحسن ومن ثم غادر أسوار النادي.

الجهاز الطبي في الفريق العاصمي فضل عدم الدفع برونالدو في المباراة أمام الفتح خوفًا من تفاقم الإصابة وتحولها إلى تمزق في العضلة الضامة، خاصة في ظل عدم أهمية اللقاء.

النصر كان قد خسر لقب دوري روشن رسميًا لصالح الاتحاد بعد فوز الأخير على الفيحاء في الجولة الماضية، وقد ضمن كذلك إنهاء الموسم وصيفًا فيما يتواجد الهلال ثالثًا.

يُشار إلى أن رونالدو استطاع إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 16 مباراة له مع النصر في جميع بطولات الموسم.