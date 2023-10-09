الجنون مستمر .. جيرو ضمن فريق الأسبوع في إيطاليا لكن كحارس!

النجم الفرنسي بدأ جنون لا يتوقف!

شهدت الساعات الماضية حالة غريبة للغاية بفضل الموقف الصعب الذي وجد ميلان نفسه فيه أمام جنوى في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

وكان ميلان قد حقق فوزًا غاليًا على جنوى بهدف في الوقت القاتل لكريستيان بوليتشيتش قبل أن يتعرض حارسه مايك مانيان للطرد عقب أن استنفذ الفريق كافة التبديلات.

وقرر جيرو بعدها أن يتدخل ويصبح "رجل كل المناسبات" كما وصفه حساب ميلان على منصة إكس، ويقف كحارس مرمى فيما تبقى من المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميلان قام بوضع اسم جيرو على قميص حارس المرمى الخاص بالموسم الجاري، وجعله متاحًا في المتجر لمن يريد أن يشتريه.

الجنون استمر لاحقًا عندما تم الإعلان عن جيرو في قائمة منتخب فرنسا لكن كحارس مرمى، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن تشكيلة الأسبوع التي جاء الفرنسي في مركز حراسة المرمى فيها متفوقًا على كل حراس الجولة.

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جدير بالذكر أن جيرو كان قد سجل أربعة أهداف في تسعة لقاءات مع ميلان هذا الموسم في كل البطولات كما صنع ثلاثة.