"الجنون شطب ألمانيا من المنافسة".. كلوب يرد على الجميع

الماكينات الألمانية مازلت تنتج

أعرب المدرب الألماني، يورجن كلوب المدرب الحالي لفريق ليفربول عن تفاؤله بالمنتخب الألماني في المواجهة المنتظرة بين ألمانيا وإنجلترا، الثلاثاء القادم على ملعب ويمبيلي.

أكد كلوب أن رغم الأداء المتباين والغير مقنع الذي قدمه المنتخب الألماني حتى الآن لكن " من الجنون شطب ألمانيا" على حد تعبيره.

ماذا قال يورجن كلوب؟

تحدث الألماني إلى صحيفة بيلد الألمانية وقال: "نعم، المنتخب الألماني محظوظًا بعض الشيء لكنه قدم أداء جيد أمام فرنسا، وفاز على البرتغال رغم صعوبة المواجهة ، وكافح ضد المجر".

وأضاف: "فإن من الجنون أن يتوقع الجميع خروج ألمانيا أمام إنجلترا، اعتقد سيقدم الألمان مباراة كبيرة أمام الإنجليز".

ماذا ينتظر ألمانيا؟

رغم الأداء الباهت تحلم ألمانيا بإستعادة أمجادها التي كانت منذ زمن ليس ببعيد وتأمل أن تكسر رقمها القياسي وتحقق اللقب الرابع.

ويذكر أن المنتخب الألمانى أنهى مرحلة المجموعات فى المركز الثانى بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن المنتخب البرتغالى الذى تساوى معه فى عدد النقاط.

ماذا ينتظر إنجلترا؟

تطمح إنجلترا للفوز باليورو للمرة الأولى في تاريخها والحصول على لقب كبير منذ فوزها ببطولة كأس العالم 1966.

أما عن مشوارها الحالي في البطولة فإن أداء فريق ساوثجيت لم يكن مقنع تمامًا في الدور التمهيدي، لكنه تأهل إلى الدور الـ16 دون أن تهتز شباكه أي هدف.

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