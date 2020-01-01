ما هي قصة ريال مدريد والجنرال فرانكو؟ وهل تشجع العائلة الملكية الريال؟

ترتبط برشلونة ارتباطًا وثيقًا بقضية الانفصال الكاتالوني، ولكن لماذا يُنظر إلى ريال مدريد على أنه فريق الحكومة؟ وما هي قصة الملكي مع فرانكو؟

إن تاريخ كرة القدم الإسبانية هو تاريخ إسبانيا، حيث تعمل أكبر المؤسسات الرياضية في البلاد كتمثيلات للأيديولوجيات المختلفة.

أصبح الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، على وجه الخصوص، رمزًا للانقسامات الاجتماعية والثقافية العميقة التي عصفت بالبلاد لغالبية القرن العشرين.

في حين أن البلاوجرانا هو كاتالوني في أصله ويرتبط بقوة بقضية الكتالونية، يُنظر إلى نادي رأس المال الريال على أنه الفريق المفضل للمؤسسة السياسية في إسبانيا.

المزيد من الفرق

في الواقع، دائماً ما تم تصوير لوس بلانكوس على أنه الفريق المفضل للجنرال فرانسيسكو فرانكو - الديكتاتور الذي حكم إسبانيا من أواخر الثلاثينيات حتى وفاته في عام ١٩٧٥ - ونظامه.

ومع ذلك ، فإن الارتباط بالسلطات التي لم تنته مع زوال حكومة فرانكو فالحكام اللاحقين لم يخجلوا من إظهار ولائهم على أرض الملعب.

من أجل الحصول على فهم أكمل لكيفية النظر إلى ريال مدريد على أنه فئة التأسيس لكرة القدم الإسبانية ، يجب على المرء أن يصبح على دراية بالتاريخ.

لورينزو سانز | مخترع الجالاكتيكوس ومهندس السابعة

'و ريال' مدريد

لم يكن النادي يعرف دائمًا باسم ريال مدريد ولعب بشكل رئيسي تحت عنوان نادي مدريد لكرة القدم من أوائل القرن العشرين حتى عام ١٩٢٠.

جاء التغيير في عام ١٩٢٠ عندما منح ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر لقب ريال للفريق ، وبعد ذلك عرفوا باسم ريال مدريد.

ريال هي الكلمة الإسبانية التي تعني "الملكي" ، لذلك أصبحوا بحكم التعريف فريق الملك ، حيث تلقوا مباركته.

في عام ١٩٣١ ، بعد إنشاء الجمهورية الإسبانية الثانية وحل الملكية ، تم إسقاط ريال من اسم النادي وتمت إزالة التاج من شارته.

عرف النادي نفسه كـنادي مدريد لكرة القدم حتى عامين بعد الحرب الأهلية الإسبانية ، مع استعادة التاج والريال في عام ١٩٤١.

إنهم ليسوا الفريق الوحيد في إسبانيا مع لقب ريال باسمهم ؛ لنأخذ في الاعتبار ريال سوسيداد و ريال بيتيس و ريال فالادوليد ، على سبيل المثال لا الحصر.

هل كان الجنرال فرانكو مشجعًا لريال مدريد؟

كان ريال مدريد ، النادي الرئيسي للعاصمة ، اسمياً فريق الملكية في إسبانيا ، لكنهم أصبحوا أكثر ارتباطاً بالمؤسسة خلال حكم فرانكو.

تداعيات الحرب الأهلية الإسبانية ، التي شهدت اضطهاد مناطق مثل كاتالونيا وبلد الباسك من قبل قوات فرانكو التي تتخذ مدريد مقراً لها، رسخت الانقسام في البلاد.

لم تكن كرة القدم محصنة ضد السياسات القمعية التي تم نشرها في أعقاب ذلك. اضطرت برشلونة ، على سبيل المثال ، إلى إزالة العلم الكاتالوني من شارتها ، في حين تم حظر التحدث باللغات الكاتالونية والجاليكية والباسكية حيث سعى فرانكو لفرض فكرته عن دولة إسبانية متجانسة على الناس.

هذه الإجراءات القاسية ، جنباً إلى جنب مع الشكوك واسعة النطاق بأن مدريد قد بدأت في التعامل بشكل تفضيلي ، غذت فكرة أن فرانكو لديه نقطة ضعف للنادي.

أحد الأمثلة على ذلك جاء في عام ١٩٤٣ ، عندما ألحق ريال مدريد هزيمة ١١-١ على برشلونة في مباراة الإياب من كأس الملك العام (الآن كوبا ديل ري). لقد كانت نتيجة مذهلة ولا تزال أكبر هزيمة لكلاسيكو على الإطلاق.

في أعقاب ذلك ، ظهرت مزاعم من عدد من لاعبي برشلونة والموظفين بأنهم تعرضوا للتهديد من قبل الشرطة قبل المباراة ، على الرغم من أنها لم تثبت أبدًا.

وقال المؤرخ جوان باراو لـ "جول" عن المباراة المثيرة للجدل: "في هذه المباراة ، [في برنابيو] ، تم التغلب على برشلونة بضغط عسكري وشخص مقرب من حزب فالانج (الحزب السياسي الفاشي والنقابي الوطني)".

ريال مدريد أفضل سفارة على الإطلاق

ومع ذلك ، بالنسبة للفريق الذي تم اختياره كمفضل للحكومة ، لم يكن ريال في الواقع ناجحًا بشكل خاص في السنوات الأولى من الدوري الأسباني ونظام فرانكو. على الرغم من أنهم حصلوا على ألقاب في عام ١٩٣٢ و ١٩٣٣ ، إلا أنهم بدأوا في الهيمنة فقط في الخمسينيات والستينيات - يقول البعض بمساعدة حكومة فرانكو.

يمكن العثور على مثال على البروز المتزايد للنادي في أذهان صانعي القرار في البلاد في كلمات فرناندو ماريا كاستيلا ، الذي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية تحت حكم فرانكو من عام ١٩٥٧ حتى عام ١٩٦٩. "ريال مدريد هو أسلوب الروح الرياضية ، قال كاستيلا. "إنها أفضل سفارة لدينا على الإطلاق."

بالإضافة إلى ذلك ، أشار فرانكو بشكل ملحوظ إلى الاعتراف الرسمي بالنجاحات التي حققها ريال مدريد ، بينما يبدو أيضًا أنه يتجاهل المناسبات عندما انتصر برشلونة.

ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أن برشلونة ، كمعقل للثقافة الكاتالونية ، كانت تمثل المعارضة لما أراد فرانكو تحقيقه ، حافظ الديكتاتور بالفعل على حلفاء في النادي.

كان ودودًا مع جوزيب ساميتير ، وهو شخصية بارزة لعبت من أجل برشلونة وإدارته قبل أن يصبح شخصية رئيسية وراء الكواليس.

في الواقع ، يقال أن فرانكو كان له تأثير كبير في تأمين توقيع أسطورة برشلونة لازلو كوبالا. وبالمثل ، تكثر المؤامرات بأن الزوجين كانا متواطئين في نقل ألفريدو دي ستيفانو إلى ريال مدريد بدلاً من برشلونة.

بالنظر إلى أيديولوجيته ، ليس هناك شك في أن الجنرال فرانكو كان حريصًا على رؤية نجاح ريال مدريد على المدى الطويل. بالنسبة له ، كانوا بمثابة ثقل موازن ملائم لبرشلونة وكل شيء يمثله النادي الكتالوني - إذا كان هناك قوة مهيمنة في كرة القدم الإسبانية ، يمكنك التأكد من أن فرانكو يريدها أن تكون ملكية بدلاً من انفصالية كاتالونية.

وكان على استعداد واضح للتنازل عن هذا الموقف عندما يناسبه. كما كتب الصحفي والكاتب جيمي بيرنز: "كان برنابيو منزله الطبيعي ولكن غريزته السياسية أخذته في بعض الأحيان إلى لي كورتس ، وبعد ذلك إلى كامب نو".

هل تشجع العائلة المالكة الإسبانية ريال مدريد؟

في حين أن الأزمنة قد تغيرت بالتأكيد من حكم فرانكو ، لا تزال الصدى محسوسة في الكلاسيكو حتى يومنا هذا.

هناك شعور بأن ريال مدريد لا يزال تفضله الحكومة ، حيث يقترح المشجعون واللاعبون أحيانًا أن الحكام في زاوية لوس بلانكوس.

في حين أنه من الصعب للغاية إثبات هذه التهمة ، فمن الصحيح أن ريال مدريد يحافظ على علاقة وثيقة مع العائلة المالكة الإسبانية.

في الواقع ، الملك خوان كارلوس هو مؤيد قوي للنادي وقد تم تسجيله وهو يدخل غرفة خلع الملابس من أجل تهنئة اللاعبين شخصيًا على نجاحهم.

حتى أنه اتصل برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في عام ٢٠١٨ للإشادة بكريستيانو رونالدو بعد هدفه الرائع المثير ضد يوفنتوس.

وكشف بيريز لصحيفة جازيتا ديلو سبورت: "اتصل بي خوان كارلوس لتهنئة كريستيانو".

"هدفه ضد يوفنتوس كان من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم ، هدف رائع من أفضل لاعب في العالم."

بالإضافة إلى خوان كارلوس ، كان خليفته الملك فيليبي السادس حاضراً أيضًا في عدد من مباريات ريال مدريد ، بما في ذلك مباريات فريق كرة السلة بالنادي.