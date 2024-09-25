مدرب الجندل يقلل من رياض محرز بعد قهر الأهلي .. ومساعده: "هاتوا لنا النصر وليس الهلال"

الجندل كتب التاريخ في كأس الملك..

قلل زياد العفر، المدير الفني لنادي الجندل، من الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد المباراة التاريخية الأخيرة التي جمعت الفريقين.

الجندل حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي (2-1)، مساء يوم الإثنين الماضي؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وفي هذا السياق.. اعتبر العفر في حوار مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، أن غياب محرز لم يكن مؤثرًا على الأهلي، في مواجهة الجندل؛ وذلك بسبب سوء مستوى اللاعب، في الفترة الأخيرة.

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وأضاف: "لاعب بحجم رياض قيمته الفنية كبيرة، وغيابه أراح خط دفاعنا؛ ولكن.. لا يُمكن أن ننسى أن اللاعب الجزائري ليس بكامل عطائه".

ومن ناحيتهم.. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مثير للجدل، لأحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل.

مساعد العفر في هذا المقطع المتداول، أخذ يردد بعد فوز الجندل على الفريق الأهلاوي: "الآن.. هاتوا لنا النصر، هاتوا لنا النصر؛ ليس الهلال"؛ في إشارة إلى رغبته في مواجهة العالمي، بدور ثمن النهائي ببطولة الكأس.

وتباينت الآراء بشأن كلمات مساعد مدرب الجندل؛ حيث اعتبرها البعض "أمنية" للتشرف بمقابلة أفضل فريق في السعودية، تحت قيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بينما زعم البعض أن هذا الرجل "يستخف" بالنصر مع خوف من مواجهة الهلال.