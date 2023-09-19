الجميع يُريد رونالدو! .. عرض ضخم من WWE لنجم النصر

استقبال رسمي وشعبي مهيب للنصر ونجمه البرتغالي في إيران

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رغم وصوله لعامه الـ38 ورغم رحيله عن أوروبا وانتقاله للعب في الدوري السعودي، إلا أن جاذبية كريستيانو رونالدو الإعلانية لم تنته أبدًا! والدليل أن الجميع مازال يطلبه ويُريد توقيع العقود معه.

آخر المؤسسات الراغبة في الاستفادة من شعبية نجم النصر الجارفة، والتي ظهرت بوضوح في زيارة الفريق الحالية إلى إيران، كانت WWE الخاصة بالمصارعة الحرة.

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صحيفة آس الإسبانية أفادت أن شركة "Endeavor" المالكة لمؤسسة المصارعة الحرة الترفيهية WWE ترغب في أن يكون رونالدو ضيف النسخة القادمة من "كراون جول" والتي ستُقام في السعودية ومدينة جدة تحديدًا.

رونالدو أبرز نجوم دوري روشن حاليًا وقد أشارت آس إلى أن WWE ترغب في الاستفادة من شعبيته الجارفة وتوقيع عقد ضخم معه ليحل ضيفًا على حدث "كراون جول" في نوفمبر القادم.

يُشار إلى أن النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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