الجميع يسقط أمامهما .. ويل للفرق من تألق ليونيل ميسي وكيليان مبابي في مباراة واحدة!

ماذا قدم ميسي ومبابي في مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس؟

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على نظيره لانس، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في مباراة شهدت تألق الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليصبح الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي برصيد 139 هدفًا.

وأضاف اللاعب فيتينيا سريعًا الهدف الثاني في الدقيقة 37، وعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40 بصناعة من مبابي.

وأصبح ميسي أكثر لاعب في التاريخ تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بواقع 495 هدفًا.

وبهذا الفوز رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب وابتعد بفارق 9 نقاط عن لانس صاحب الوصافة برصيد 63 نقطة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام ميسي ومبابي خلال مباراة اليوم على النحو التالي:-

كيليان مبابي:-

سجل كيليان مبابي هدفًا وصنع آخر، وأصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 139 نقطة.

لمس الكرة 62 مرة، بدقة تمرير 93.6%.

قدم 3 تمريرات صحيحة وأرسل عرضية واحدة، ولعب 2 كرة طويلة.

خسر استحواذ الكرة 7 مرات.

ليونيل ميسي:-

سجل ميسي هدفًا، وأصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 474 هدفًا.

لمس الكرة 98 مرة، بدقة تمرير 86.6%.

قدم 3 تمريرات صحيحة وأرسل عرضيتين، ولعب 4 كرات طويلة.

خسر استحواذ الكرة 20 مرة.