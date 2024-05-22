"الجميع يسعى لتعطيلنا" .. مالكوم يكشف معاناة الهلال أمام أندية دوري روشن!

النجم البرازيلي يتحدث عن استبعاده من منتخب البرازيل

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كشف البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، عن المعاناة التي وجدها فريقه في مواجهة جميع فرق دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي 2023-24، متحدثًا عن مواجهة النصر الأخيرة.

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وقال مالكوم خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سعيد للموسم الذي قدمناه مع الهلال، وأي نجاح هو عمل جماعي، وهناك أشخاص يعملون في كل المجالات بالنادي، مثل الذين يعملون بالمطبخ والتجهيزات والجانب الإداري".

وأضاف: "نعمل بشكل يومي ونفكر في كل مباراة على حدى ومن الصعب التوقع فيما سيحدث مستقبلًا لأن الدوري السعودي به فرق قوية".

واستطرد قائلًا: "كل أندية دوري روشن قوية والجميع يدرس فريقنا من أجل تعطيلنا، والنصر يمتلك لاعبين كبار ومباريات الديربي تحسم بتفاصيل صغيرة، وهدفنا كان المحافظة على سجلنا بدون هزائم، وفي نهاية المباراة تمكنا من العودة وحسمنا نقطة مهمة".

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وعن عدم انضمامه للمنتخب البرازيلي، قال مالكوم: "هذا شأن يعود إلى مدرب المنتخب وأنا أتقبل ذلك وسأستمر في العمل وأقدم أفضل المستويات ليكون لي فرصة بالانضمام للمنتخب البرازيلي".

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته مؤكدًا على أن عائلته جاءت إلى الرياض من أجل مشاهدة مباريات الهلال، وأنهم استمتعوا كثيرًا بتواجدهم في المملكة.

SHAHID