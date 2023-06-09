الجميع يريد مشاهدة ميسي .. مفاجأة تضرب تذاكر إنتر ميامي لبقية الموسم!

تأثير الأرجنتيني لا يضاهى!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جميع تذاكر نادي إنتر ميامي لما تبقى له في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي للمحترفين قد نفذت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ذلك الأمر يشمل جميع تذاكر مباريات النادي داخل وخارج ملعبه.

وكان إنتر ميامي قد أعلن عن ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبشكل مجاني قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء عقده هناك بنهاية الموسم الجاري.

ويختلف الموسم الأمريكي عن الأوروبي، حيث تستمر مباريات إنتر ميامي حتى شهر أكتوبر المقبل، مما يعني أن ليونيل ميسي سيكون أمامه فترة مرهقة للغاية حتى يبدأ راحته السنوية.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد ارتبط بعدة أندية أخرى على رأسها فريقه السابق برشلونة، والهلال السعودي أيضًا لكنه فضل العرض الأمريكي.