الجميع من أجل الفرد؟ تضحية جماعية في برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي!

تقارير تتحدث عن تضحية جماعية في برشلونة من أجل استعادة ليونيل ميسي إلى الفريق..

يترقب الجميع قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن مستقبله، حيث دخل بالفعل الأشهر الأخيرة في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في استعادة أسطورته.

لكن برشلونة يواجه معضلة حقيقية في استعادة ميسي، حيث يحاول "البلوجرانا" إيجاد طريقة لتمويل هذه العملية المعقدة.

وخلف الكواليس، فإن ميسي لم يعد لاعبًا لباريس سان جيرمان، حيث يبدو بطل كأس العالم 2022 مترددًا أكثر وأكثر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل الغضب الجماهيري الذي يواجهه وصافرات الاستهجان التي تلاحقه في "حديقة الأمراء".

آخر تحديث عن وضعية ليونيل ميسي جاء من الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، في تصريحات أدلى بها لموقع "Caught Offside" الإنجليزي.

وقال رومانو: "برشلونة ينظر بالطبع إلى الاحتمالات ليتمكن من تقديم عرض إلى ميسي، الأمر يعتمد كثيرًا على اللعب المالي النظيف".

واختتم قائلًا: "برشلونة يخطط لخفض رواتب الفريق بالكامل لتسهيل عودة ليونيل ميسي؟ الأمر ليس مؤكدًا حتى الآن، لكن المؤكد أن العملية ستكون طويلة وليست سهلة، وعلينا الانتظار لنرى القرار النهائي".