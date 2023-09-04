الجميع باعوك يا روبياليس.. منتخب إسبانيا يساند نظيره النسائي ويستنكر أفعال رئيس الاتحاد

أدان منتخب إسبانيا للرجال أفعال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بعد تتويج سيدات "لاروخا" باللقب الأول في تاريخهن.

ويعيش لويس روبياليس تحت ضغط هائل من أجل تقديم استقالته من منصبه، منذ تقبيل جينيفر هيرموسو الهدافة التاريخية للمنتخب أثناء استلام ميداليات الفوز بالمونديال.

وظهر ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا للرجال في مؤتمر صحفي على هامش التوقف الدولي الجاري وفي بيان مشترك أعلن دعم المنتخب الرجالي لنظيره النسائي.

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وقال موراتا: "في البداية نود أن نرسل أصدق تهانينا للمنتخب الوطني للسيدات على لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا".

وأضاف "مافعلوه تاريخي وسيمثل مرحلة ما قبل وبعد كرة القدم النسائية الإسبانية، ويلهم العديد من النساء. ولهذا السبب، نريد أن نعبر عن أسفنا وتضامننا مع اللاعبات اللاتي رأينا نجاحهن يتضاءل".

وأكمل "نحن نستنكر السلوك غير المقبول من جانب السيد روبياليس، الذي لم يرق إلى مستوى المؤسسة التي يمثلها، ونضع أنفسنا بثبات ووضوح إلى جانب القيم التي تمثلها الرياضة".

واختتم "يجب أن تكون كرة القدم الإسبانية محركًا للاحترام والإلهام والتنوع ويجب أن تكون قدوة من خلال سلوكها داخل الملعب وخارجه. من اليوم، نريد تركيزًا حاسمًا على مستقبل كرة القدم الإسبانية، نحن الآن في طريقنا للتأهل ليورو 2024 بمباراتين أمام جورجيا وقبرص، ونود أن نتمكن من الآن فصاعدا التركيز على القضايا الرياضية نظرًا لأهمية التحديات التي تنتظرنا".