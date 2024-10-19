فيديو | يخطف الأنظار أينما ذهب .. الجماهير تهتف لكريستيانو رونالدو بعد حضوره بطولة كبرى في السعودية!

النجم الأكثر متابعة على وجه الكرة الأرضية..

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، على حضور بطولة دوري المقاتلين المحترفين، والتي تستضيفها المملكة، في موسم 2024، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين.

وتقام نهائيات دوري المقاتلين المحترفين، في 29 نوفمبر المُقبل، تحت إشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، وبالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية، حيث تجمع بين فئات (الوزن الثقيل، وزن الخفيف الثقيل، وزن الوسط، الوزن الخفيف، وزن الريشة، وزن الذبابة للسيدات)، بجوائز مالية يبلغ مجموعها 6 ملايين دولار، حيث ينال الفائز بكل فئة على مليون دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" لقطة للجماهير وهي تهتف لكريستيانو رونالدو، أثناء حضوره نزال في منافسات البطولة المُقامة في المملكة، ليثبت حامل الكرات الخمس الذهبية، بأنه يستطيع خطف الأضواء أينما ذهب.

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ويواصل كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، مسيرته التهديفية المتميزة منذ بداية الموسم، حيث أحرز 9 أهداف في 10 مباريات بقميص النصر، بكافة المسابقات، كما أحرز 3 أهداف مع البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

ويشق رونالدو، أول شخص يبلغ مليار متابع عبر حسابات التواصل الاجتماعي، مشواره نحو حلم الألف هدف، بعدما وصل إلى 907 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.