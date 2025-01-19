الجمهور يرد بتبرئة المدرب .. الشنيف: يايسله هو المسؤول عن رحيل ماكسيمين

الأهلي عض أصابع الندم

في الوقت الذي يشهد فيه النادي الأهلي حالة من الغليان بسبب النتائج السلبية وغياب الصفقات، كشف الإعلامي خالد الشنيف أن المدرب ماتياس يايسله هو المسؤول عن رحيل آلان سان ماكسيمين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الجناح الفرنسي انضم للأهلي صيف 2023 وبعد موسم واحد غادر معارًا إلى فنرخبشه التركي، وقد كان متوقعًا أن يجلب النادي جناحًا أفضل بدلًا منه لكن هذا لم يحدث ليعض الجميع أصابع الندم على التفريط به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشنيف أوضح أن مسؤولية رحيل ماكسيمين تقع على عاتق المدرب الألماني الذي لم يقتنع بمستواه وطلب رحيله، لكن الجمهور رد عبر منصة إكس بتبرئة المدرب من تلك التهمة والتأكيد على أنه وُعد بجلب جناح أفضل جودة وإمكانيات وهو ما لم يحدث في النهاية.

GOAL

الأهلي كان قد خسر مواجهة الخلود الأخيرة في دوري روشن السعودي بهدف نظيف، وهو ما أحاط مستقبل يايسله بالشكوك قبل أن تؤكد الإدارة ثقتها به.

الأهلي يتواجد في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.