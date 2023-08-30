تفاصيل جديدة في صفقة القرن الاتحادية

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تعد جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا "الدقائق"؛ على أمل حسم صفقة النجم المصري الكبير محمد صلاح، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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الاتحاد يحاول منذ عدة أسابيع، حسم صفقة صلاح "31 سنة"؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن بقاء اللاعب مع نادي ليفربول الإنجليزي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أو رحيله.

وفي هذا السياق.. زفّ الإعلاميان عبد العزيز المريسل وعدنان جستنيه، بشرى سارة إلى جماهير العميد الاتحادي، بشأن حسم صفقة صلاح، في الصيف الحالي.

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المريسل أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حسم العميد، صفقة التعاقد مع النجم المصري الكبير؛ قائلًا: "صلاح اتحادي".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن محمد صلاح، لا يحتاج للخضوع إلى كشف طبي؛ في تلميح إلى سفره من مدينة ليفربول إلى جدة "مباشرة"، دون الذهاب إلى دبي الإماراتية، لإجراء الفحوصات.

ومن ناحيته.. أعلن جستنيه، وصول صلاح إلى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة القادم؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتوقيع العقود رسميًا.

وكتب عدنان جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، معلقًا على صورة نجم ليفربول: "تم ولله الحمد.. إن شاء الله يصلي الجمعة، في الحرم المكي".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، تنتظره مباراة هامة مساء الجمعة؛ عندما يلتقي الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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