الجماهير لم تُصدق .. نجم ليفربول السابق يتحول إلى عارض أزياء!

سبق أن عمل بمجال الموسيقى

لم تصدق الجماهير ما شاهدته، عندما ظهر لاعب ليفربول ومنتخب فرنسا السابق جبريل سيسيه وهو يقوم بحملة إعلانية ضخمة.

وظهر صاحب الـ41 سنة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يعلن عن تعاونه مع شركة الأزياء العالمية "Lidl"، حيث ارتدى مجموعة من الأزياء العصرية الخاصة بالشركة، وسط حالة من الدهشة لدى معظم المتابعين.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سيسيه يمتلك مجموعته الخاصة من منتجات الشركة، والتي تضم الأحذية الرياضية والكنزات والجوارب والقبعات وغيرها.

وأشارت إلى أن الجماهير أقبلت بشكل ملحوظ على مجموعة النجم الفرنسي السابق، بل اشتكى البعض من عدم توافر الكنزات والسترات بعد بيعها الكامل.

جدير بالذكر أن مهاجم ليفربول الذي ساهم في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في عام 2005 بتألقه في النهائي أمام ميلان، سبق أن عمل في مجال صناعة الموسيقى بعد اعتزاله كرة القدم.