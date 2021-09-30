الجماهير تُناشد جاياردو بعدم ترك ريفر بليت والتوجه لبرشلونة!

هل يوافق على تدريب الكتلان؟

ظهر اسم مدرب ريفر بليت مارسيلو جاياردو ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب برشلونة خلفًا لرونالد كومان في الفترة المقبلة، رغم أن عقده مع ناديه الأرجنتيني لا يزال ممتدًا لنهاية العام.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح اسم جاياردو في برشلونة، ففي عام 2020 أراد جوسيب ماريا بارتوميو جلبه لكامب نو لخلافة إرنستو فالفيردي، إلا أن المدرب اعتذر بنهاية المطاف.

ويحظى جاياردو بشعبية الأبطال لدى جماهير ريفر بليت في ظل 7 سنوات قضاها داخل النادي العريق وحقق خلالها إنجازات استثنائية بالحصول على 12 لقبًا من ضمنهم لقبين لبطولة كوبا ليبارتادوريس (2015 و 2018).

صحيفة "Ole" الأرجنتينية قالت أن جماهير ريفر بليت تسعى حاليًا لإقناع جاياردو بالاستمرار في منصبه رغم صعوبة المهمة، ووصل الأمر لقيام بعضهم بالارتحال إلى منزله لإظهار مدى الحب الذي يكنوه له.

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الواقعة التي تحدثت عنها الصحيفة الأرجنتينية حدثت يوم الخميس، عندما قطع مجموعة من المشجعين 570 كيلومترًا في اتجاه العاصمة بييونيس آيرس لإعلام جاياردو بمدى عشقهم له وحثه على الاستمرار في قيادة ريفر بليت.

على أي حال، يبدو أن بقاء جاياردو في ريفر بليت صعب المنال بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في النادي الأرجنتيني والذي يتزامن مع رحيل رئيسهم التاريخي رودلوفو دي أونوفريو بنهاية العام الحالي.

الصحف الإسبانية طرحت العديد من الأسماء لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة ومن ضمنهم مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز وكذلك مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز، مع تردد اسم مدرب يوفنتوس السابق أندريا بيرلو.

هذه القائمة الآن ينضم إليها جاياردو بكل قوة، خصوصًا مع تمتعه بقبول كبير لدى جماهير برشلونة وكذلك إيمان من قبل إدارة جوان لابورتا بأنه خيار مثالي لحقبة ما بعد كومان.