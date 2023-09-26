"الجماهير تشتكي من غياب ميسي؟ نحن بشر ولسنا ماكينات"

بوسكيتس يدافع عن زميله الأرجنتيني

قرر سيرجيو بوسكيتس نجم إنتر ميامي الأمريكي، الرد على الجماهير التي تشتكي من عدم رؤية ليونيل ميسي مع الفريق بالشكل الكافي هذا الموسم.

ميسي غاب عن ثلاث مباريات من آخر 4 لعبها إنتر ميامي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تأدية الواجب الدولي مع الأرجنتين، حيث لعب أمام تورونتو إف سي وخرج مبكرًا لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

ومنذ وصول ميسي إلى ميامي ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير، مما جعل الجماهير تشعر بخيبة أمل لعدم رؤية الأرجنتيني لذلك خرج بوسكيتس للحديث عن الأمر.

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وقال النجم المخضرم في تصريحات صحفية:"نحن نتفهم شعور الناس ولدينا حالة من الحماس لرؤيتهم في المدرجات، لكننا لسنا آلات أو روبوتات، نود اللعب كل دقيقة لكن في النهاية ننظر إلى مصلحة الفريق على المدى الطويل".

وأضاف:"غياب ميسي أمر محبط للجميع وليس فقط على المشجعين، إنه عائق أمام الفريق عندما لا يكون لديك أفضل لاعب في العالم بسبب الفارق الكبير الذي يحدثه لنا".

وفي نهاية حديثه أعرب بوسكيتس عن طموحه في تعافي ميسي في الوقت المناسب من أجل المشاركة مع الفريق أمام هيوستن دينامو يوم 28 سبتمبر الجاري في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.