الجماهير تترقب بخوف شديد .. موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر

موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر

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تعيش جماهير نادي الهلال، في رعب شديد؛ بسبب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

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الهلال يستضيف النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقبل الديربي.. تعرض سالم لـ"الإصابة"؛ حيث لم يشارك في تدريبات منتخب السعودية، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلاميان علي العنزي وعبد الرحمن أباعود، استبعاد الدوسري من قائمة منتخب السعودية، في فترة التوقف الدولي الحالي.

وقال العنزي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إن نجم الهلال، لن يشارك بشكل مؤكد في مباراتي باكستان والأردن، مع وجود شكوك كبيرة؛ بشأن لحاقه بديربي الرياض أمام النصر؛ بسبب إصابته في مفصل القدم.

ومن ناحيته.. كشف أباعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الفحوصات الطبية، أكدت على حاجة سالم الدوسري، إلى علاج وتأهيل بحد أقصى أسبوعين.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن فرصة مشاركة سالم مع الزعيم الهلالي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كبيرة للغاية.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن العالمي "الوصيف"؛ بعد مرور 13 جولة.

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