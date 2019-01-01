الجماهير اليابانية تُعطي الجميع درسًا جديدًا في الرقي والتحضر

كالعادة، خطف الجمهور الياباني الأضواء من الجميع، بعد مؤازرته لمنتخب السيدات في مباراته ضد ضد اسكتلندا ضمن منافسات الدور الأول لنهائيات كأس العالم المقامة حاليًا في فرنسا.

وحقق منتخب سيدات اليابان الفوز على القلوب الشجاعة بهدفين مقابل هدف، إلا أن ذلك لم يُنس أو يمنع جمهور الساموراي من ممارسة طقوسه التي تُميزه عن جُل شعوب الكرة الأرضية بدون استثناء.

منتخب مصر يلقب بـ "الفراعنة" 🇪🇬 pic.twitter.com/5p06PEt2BC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وأبدعت الجماهير اليابانية في إظهار المعنى الحقيقي للرقي والتحضر، وذلك بتجسيد ثقافتهم على أرض الواقع، بتنظيف الجزء الخاص بهم في مدرجات ملعب ""روازون بارك"، الذي احتضن أولى مباريات اليوم الثامن للمونديال النسائي.

الجدير بالذكر أن هذه العادة الفريدة من نوعها، ليست بالشيء الجديد على هذه المجموعة بالتحديد ولا الشعب الياباني عمومًا، فنفس المشهد الحضاري تكرر بعد مباراتهم الأولى ضد راقصي التانجو، التي انتهت بدون أهداف.

ومن قبلهم، ضرب أبناء جلدتهم المثل، بمشاهد كربونية في كل البطولات المجمعة، آخرها بطولة كأس آسيا التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشتاء الماضي.