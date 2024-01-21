الجماهير السعودية أبهرتهم .. إنزاجي يطلب المزيد قبل نهائي السوبر الإيطالي

مباراة مرتقبة في نهائي السوبر الإيطالي في السعودية...

شدد سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر، على سعادته بوجود عدد كبير من مشجعي فريقه في المنطقة العربية، وتمنى أن تزداد تلك الأعداد في الفترة القادمة.

وسيلعب إنتر، امام نظيره نابولي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي مساء غد الإثنين، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وقال سيموني إنزاجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون هناك مباراة نهائية جميلة، على ملعب ممتلئ، لقد جاء إلينا الكثير من مشجعي إنتر في الفندق، وينتظرونا خارج ملاعب التدريب، أنا سعيد لأن قاعدة جماهيرنا في السعودية والمنطقة العربية تنمو بشكل كبير".

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وأضاف: "لقد رأيت العديد من المشجعين العام الماضي في النهائي مع ميلان ورأيت الكثير في الملعب في المباراة الأخيرة، ونحن سعداء للغاية بوجود هؤلاء المشجعين ونأمل أن يكون لدينا المزيد".

وتعد النسخة الحالية من السوبر الإيطالي، هي الرابعة التي تقام في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019، عندما فاز يوفنتوس باللقب على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت في جدة، وجاء هدف السيدة العجوز حينها بتوقيع كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الحالي.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من السوبر الإيطالي، هي الأولى التي تتكون من أربعة، على غرار السوبر الإسباني، إذ وصل إنتر للنهائي بعد التغلب على لاتسيو، وحجز نابولي مقعده في المباراة النهائية على حساب فيورنتينا.