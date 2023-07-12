الجشع .. مساومة إيطالية كادت أن تدمر صفقة الهلال وسافيتش

كواليس اللحظات لأخيرة في صفقة الهلال وسافيتش!

كشف الإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا، عن كواليس اللحظات الأخيرة، في صفقة انتقال النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو الإيطالي، إلى نادي الهلال.

الهلال توصل إلى اتفاق مع لاتسيو، لشراء عقد سافيتش، الذي وافق بدوره على الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضح بيدولا عبر موقعه الرسمي، أن الهلال اتفق مع لاتسيو، على شراء عقد النجم الصربي، مقابل 40 مليون يورو؛ حيث تم صياغة العقود بناءًا على هذه الأرقام.

وأِشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه قبل التوقيع الرسمي مباشرة، طلب كلاوديو لوتيتو، رئيس مجلس إدارة النادي الإيطالي، رفع مبلغ الصفقة إلى 45 مليون يورو، بدلًا من 40.

رفض الهلال من ناحيته، تلبية طلب لوتيتو الجديد؛ حيث كادت الصفقة أن تنهار نهائيًا، قبل أن يتم التوصل إلى حل وسط، بإنهائها مقابل مبلغ 42 مليونًا.