الجسد لا يرحم .. سكالوني غير واثق من قدرة ليونيل ميسي على المشاركة مع الأرجنتين!

مدرب الأرجنتين يعلق على تطورات إصابة ميسي..

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن قائده ليونيل ميسي قد يشارك رفقة "الألبيسيليستي" في مباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلتين.

ويعاني ميسي من إصابة عضلية، تسببت في غيابه عن أربع مباريات متتالية مع إنتر ميامي، ومع ذلك، عاد إلى الدوري الأمريكي في 8 أكتوبر، حيث خرج من مقاعد البدلاء بعد 10 دقائق من الشوط الثاني في المباراة ضد سينسيناتي قبل الانضمام إلى معسكرأبطال العالم.

ميسي يواصل حالته المذهلة مع منتخب الأرجنتين، بعد أن فشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة له مع منتخب بلاده، حيث سجل 23 هدفًا خلال تلك الفترة.

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ويأمل سكالوني أن يكون قائد الأرجنتين متاحًا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 ضد باراجواي وبيرو.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي حين سُئل عن حالة ميسي: "لا يزال لدينا تدريب، وهذا مهم بالنسبة له، لقد رأيناه ويبدو جيدًا، سنتحدث قبل التدريب لنرى ما إذا كان سيلعب منذ البداية أم لا".

ومن الممكن أن يشارك ميسي عندما تستضيف الأرجنتين باراجواي في 13 أكتوبر، في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.