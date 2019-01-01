الجزيرة لا يتوقف ويقترب من لاعب وسط جنوب أفريقيا

الجزيرة لم يكتف بما أنجزه هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الجزيرة عازم تمامًا على تقديم موسم قوي في 2019-2020 يُنافس به على كافة البطولات، ولذا مساعيه لدعم الصفوف لا تتوقف.

وكان النادي الإماراتي قد ضم عددًا من اللاعبين المميزين هذا الصيف أبرزهم كينو جناح بيراميدز وعموري نجم الهلال السابق.

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المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات دوري الخليج العربي أشارت لاقتراب النادي من ضم لاعب الوسط الدفاعي لمنتخب جنوب أفريقيا ونادي فيتيس الهولندي "ثولاني سيريرو".

وأضافت أن صفقة انضمام صاحب الـ29 عامًا ستصل إلى ما يقرب المليون يورو، إذ مازال مرتبطًا بعقد مع ناديه الهولندي ينتهي صيف 2020.

وكان سيريرو جزءً من قائمة منتخب البافانا بافانا المشارك في كأس أمم أفريقيا في مصر خلال يونيو ويوليو الماضيين، لكنه لم يلعب سوى مباراة واحدة كانت أمام المغرب فيما جلس على مقاعد البدلاء في بقية المباريات.