مدرب الجزيرة يُعلن موقف باتنا والغافري وسيريرو من اللعب أمام حتا

دوري الخليج العربي الإماراتي يُستأنف هذا الأسبوع

حذر مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة من مواجهة حتا في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ وصفها بالصعبة نظرًا للجودة الفنية التي يتمتع بها المنافس.

وانتشى الجزيرة مؤخرًا بانتصاره على الوحدة في ربع نهائي كأس الخليج العربي ومن ثم تأهله لنصف النهائي، ويرغب المدرب الهولندي باستغلال تلك الحالة لتحقيق الفوز على ملعب حمدان بن راشد يوم الأربعاء القادم.

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كايزر تحدث قائلًا عن اللقاء "حتا فريق جيد ويعتمد أسلوب بناء الهجمات من الخلف، لديهم عناصر قادرة على صناعة الفرص وخلق الصعوبات للمنافس، لذا ستكون مباراة صعبة، لكننا مركزين تمامًا على كيفية الفوز للظفر بنقاط اللقاء وتحسين وضعنا في جدول الترتيب".

مضيفًا "الروح المعنوية للاعبين مرتفعة بعد الفوز على الوحدة والتأهل للمربع الذهبي لكأس الخليج العربي، الجميع جاهز لتقديم مباراة ممتازة".

وأخيرًا أكد كايزر جاهزية جميع اللاعبين للمباراة باستثناء غياب مراد باتنا وسلطان الغافري للإصابة، موضحًا أن موقف ثولاني سيريرو سيتحدد خلال الساعات القادمة، إذ يخضع حاليًا لمتابعة طبية مكثفة.