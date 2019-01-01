كأس العالم للسيدات
الانتقالات

الجزيرة الإماراتي يوجه رسالة شكر إلى 4 لاعبين

التعليقات()
رسالة شكر إلى بعض اللاعبين بشكل نهائي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه نادي الجزيرة الإماراتي رسالة شكر إلى بعض اللاعبين بشكل نهائي لابتعادهم عن الفريق معلنًا عن تواجدهم في قائمة النادي للموسم الجديد 2019\2020.

الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر تويتر قال : " تتقدم أسرة نادي الجزيرة ومحبيه بالشكر والعرفان للاعبي #فخر_أبوظبي السابقين: يعقوب الحوسني، محمد جمال، سلطان الشامسي، وسالم عبدالله".

وأضاف الحساب أن ذلك على اسهاماتهم المقدرة وكل ما قدموه في مسيرة النادي والفريق في السنوات الماضية، وتتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية والشخصية.

ورحل عن النادي إلى العين لاعب الوسط وخريج أكاديمية نادي الجزيرة محمد جمال، بالإضافة إلى يعقوب الحوسني والذي انضم إلى صفوف كلباء، مع العلم أن عقودهما كانت انتهت مع الجزيرة.

رسميًا - الكشف عن ملعب مباراة سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي

اختيارات المحررين

وكانت شركة الجزيرة لكرة القدم قد قررت إجراء الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول 17 الشهر الجاري، على أن يغادر الفريق إلى معسكره الإعدادي بهولندا في 20 من الشهر نفسه وحتى 10 أغسطس.

إغلاق