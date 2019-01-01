آدم أوناس على أعتاب الانضمام لنيس

نجم الجزائر بات عمليًا خارج نابولي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وافق آدم أوناس جناح نابولي على الانضمام لفريق نيس الفرنسي، ليُنهي بذلك تجربة إيطالية لم تستمر لأكثر من عامين.

أوناس انضم لنابولي صيف 2017 قادمًا من بوردو مقابل 10 ملايين يورو لكنه لم يلعب سوى 39 مباراة جلها من مقاعد البدلاء خلال موسميه في ملعب سان باولو.

خيار مفاجئ لتعويض كيسييه في ميلان

ورغم تألقه الملفت مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر ومساهمته في التتويج بها، إلا أن بقاءه في نابولي يبدو صعبًا نظرًا لعدم قدرته حجز مقعد في التشكيل الأساسي للمدرب كارلو أنشيلوتي.

سكاي سبورت أوضحت أن أوناس سيعود للدوري الفرنسي بالإعارة لنيس مقابل 2.5 مليون يورو مع حق الشراء نهائيًا نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو، وحال تحولت الصفقة لانتقال نهائي سيحصل نابولي على 30% من عائد بيعه مستقبلًا.

يُذكر أن أوناس ترك بصمته على 4 أهداف للجزائر في الملاعب المصرية خلال كأس أمم أفريقيا 2019، إذ أحرز 3 أهداف وصنع واحد.