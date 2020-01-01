الجزائر ضد زيمبابوي: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب الجزائر أمام زيمبابوي لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والمقامة على ملعب 5 جويلية..

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الجزائر 2 × 0 زيمبابوي

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نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدفين نظيفين، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلاً من الضائع

43' جووووووووووووووووووووووووووووولَ! الجزائر تدرك الهدف الثاني عبر فيجولي بعد عرضية رائعة من محرز من الجبهة اليُمنى وجدت رأس فيجولي وحولها للشباك.

40' منذ الهدف الأول وتراجع منتخب زيمبابوي بصورة شبه كاملة مع سيطرة مطلقة للجزائر ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

31' جووووووووووووووووووووووووووووول! تسديدة أرضية من سفيان فيجولي يتصدى لها الحارس وتيابعها بغداد بونجاح معلنًا عن الأول للمنتخب الجزائري.

28' أداء مفاجئ نسبيًا من منتخب زيمبابوي، يبادل الجزائر السيطرةة وحتى الآن يتمكن من إحراج الخضر في ملعبهم.

24' ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في مكان خطير للغاية لكن تسديدة ياسين براهيمي أتت ضعيفة للغاية وارتطمت بالحائط البشري.

16' خروج خاطئ من رايس مبولحي على عرضية ليجدها مهاجم زيمبابوي أمام المرمى لكن لحسن الحظ أتت رأسيته خارج الشباك.

11' فرصة أخرى للمنتخب الجزائري من عرضية من محرز باتجاه بغداد بونجاح ولكن حارس المرمى كان أسرع منه ولمسها ثم ارتطما والآن الحارس يعالج.

10' محرز يمرر كرة ذكية إلى سفيان فيجولي داخل منطقة الجزاء ويسددها ولكن قدم مدافع زيمبابوي تحول دون وصولها إلى المرمى وتتحول لركنية.

6' الظهور الأول الخطير لمنتخب الجزائر من تسديدة قوية من سفيان فيجولي من خارج منطقة الجزاء ولكنها أتت خارج المرمى.

2' الفرصة الأولى الخطيرة لمنتخب زيمبابوي بعد ركلة حرة وصلت لخاما بيليات أمام المرمى ولكن مبولحي تألق وتصدى لكرته.

الآن تنطلق المباراة!

يُعزف النشيد الوطني للمنتخبين الآن أخيرًا بعد نزولهما إلى أرض الملعب.

تأخر المباراة قرابة ربع ساعة لأسباب غير معروفة حتى الآن

تشكيل الجزائر:

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - عيسى ميندي - رضا حلايمية - مهدي تاهرات

مهدي عبيد - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي

ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - رياض محرز

كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.

فاز ثعالب الصحراء بكأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بمصر، وعلى ما يبدو أنهم عازمون على السفر للكاميرون في 2021 للحفاظ على اللقب، وذلك في حالة استمرار قوامهم الأساسي كما هو أو تطوره واستمرار بلماضي أو إيجاد من هو أفضل في حالة رحيله.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المقدم لمباراة الجزائر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021..