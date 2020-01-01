الجزائر تفوز على نيجيريا بصعوبة بهدف بن سبعيني وديًا

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فاز منتخب الجزائر على نظيره منتخب نيجيريا بهدفٍ نظيف، في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب ليمانس آرينا بالنمسا استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الخضر مواجهتين لحساب التصفيات الإفريقية في التوقف الدولي المقبل، عندما يلتقي مع زيمبابوي في الجزائر ثم يسافر لهم بعدها بأيام.

هدف كتيبة جمال بلماضي الوحيد أتى عبر الظهير الأيسر المحترف في بوروسيا مونشنجلادباخ، رامي بن سبعيني بالدقيقة السابعة، وقد شارك أغلبية نجوم الجزائر في المباراة وعلى رأسهم رياض محرز.

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المنتخب الجزائري سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب المكسيك في مباراة ودية قوية أخرى بالنمسا، فيما سيلعب منتخب نيجيريا مع تونس في نفس اليوم.

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وفي مباراة ودية أخرى، انتصر منتخب المغرب على ضيفه السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ثلاثية أسود الأطلس أتت عبر عصام شباك ويوسف النصيري ويوسف العربي، بينما أتى هدف أسود التيرانجا الوحيد عبر إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

يذكر أن المغرب بقيادة البوسني وحيد خاليلوزيتش سوف تلتقي وديًا يوم الثلاثاء مع الكونغو، قبل أن تستقبل في التوقف الدولي المقبل جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس الأمم.