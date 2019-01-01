الجزائر تفتقد خدمات ياسين براهيمي أمام غينيا

تأكد غياب لاعب بورتو البرتغالي عن منتخب بلاده في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تأكد غياب، ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري، عن منتخب بلاده أمام غينيا في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد محاربو الصحراء، لمواجهة غينيا مساء الأحد القادم، في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، على ملعب الدفاع الجوي.

ولم يشارك براهيمي، في المران الجماعي لمنتخب بلاده، مساء يوم الخميس بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وتقرر عرض اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، على أحد المراكز الطبية، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، للوقف على مدى إصابته.

وضمن المنتخب الجزائري المشاركة في دور الـ 16 بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، على حساب السنغال وتنزانيا وكينيا.

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(✍️: @HMElhalmoushy) — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

بينما وصل المنتخب الغيني، إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي تضم كلآ بوروندي ونيجيريا ومدغشقر.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة غينيا والجزائر، سيلعب أمام الفائز من مباراة مالي وساحل العاج في دور الثمانية من البطولة.