الجدل يُحسم أخيرًا .. تحديد مصير كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

بعد فترة من الجدل، قرر روبيرتو مارتينيز أخيرًا مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال.

يبدو أن مسيرة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال لم تنته بعد، حيث من المقرر أن يختاره الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني الجديد للبرتغال في القائمة التي ستشارك في تصفيات يورو 2024 في مارس الحالي.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن مارتينيز أجرى محادثات مكثفة مع مهاجم النصر السعودي خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر توجيه الدعوة له في نهاية المطاف.

رونالدو رفض الحديث تمامًا عن مستقبله مع منتخب البرتغال منذ توديع ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب، في مفاجأة مدوية بمونديال قطر.

وعلى الرغم من غياب المؤشرات في الفترة الماضية عن مشاركة رونالدو في تصفيات يورو 2024، يبدو أن "صاروخ ماديرا" ملتزم تمامًا بتمثيل منتخب بلاده، لأن ذلك سيمنحه فرصة لمطاردة رقم فردي مميز للغاية.

رونالدو حاليًا هو أكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية في تاريخ كرة القدم، إلى جانب الكويتي بدر المطوع، الذي سيلعب أيضًا ضد الفلبين في نفس اليوم الذي يستضيف فيه منتخب البرتغال نظيره ليختنشتاين.

ويتقاسم رونالدو والمطوع الصدارة من حيث عدد المباريات التي شارك فيها الثنائي مع منتخبي البرتغال والكويت على الترتيب، برصيد 196 مباراة لكل منهما.