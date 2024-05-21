الجدل حول تشافي يُهدد صفقة برشلونة "المحسومة" بالفشل!

كان من أهم التدعيمات المنتظرة في خط الوسط

أصبح نادي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من إبرام الصفقة الأولى بالميركاتو الصيفي، ولكن هناك مشكلة واحدة تؤجل إتمامها بشكل نهائي.

لاعب الوسط الأرجنتيني جويدو رودريجيز يعتبر الهدف الأبرز للنادي الكتالوني لتدعيم مركز خط الوسط المدافع، حيث وافق بالفعل على شروط انضمامه للفريق بالمجان بعد انتهاء عقده مع ريال بيتيس هذا الصيف.

ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن الصفقة تعطلت تمامًا في الوقت الحالي، بسبب الغموض المحيط بمستقبل المدرب تشافي هيرنانديز وإمكانية رحيله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار حول اسم مدرب برشلونة الموسم القادم، دفعت اللاعب للشعور بالتردد تجاه توقيع عقود انضمامه للنادي بشكل رسمي.

وأوضحت أن بقاء تشافي في منصبه، وهو أمر غير مؤكد حاليًا، يعني إتمام انتقال جويدو بنجاح، ولكن لو جاء أي مدرب آخر مثل رافائيل ماركيز المدير الفني لفريق الرديف، فقد ينتهي الأمر بإلغاء الصفقة بالكامل.

ووفقًا للمعطيات الحالية، واعتبار أن تشافي أقرب للرحيل من البقاء، يبدو أنه سيكون على صاحب الـ30 سنة الحاصل مع منتخب الأرجنتين على كأس العالم، البحث عن فريق آخر يرتدي قميصه بدلًا من برشلونة.