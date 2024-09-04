الجانب الخفي من حياة ميسي .. مُدمن لهذه اللعبة ويخفي هويته عن منافسيه!

معلومة مذهلة عن ميسي

رغم ملاحقته بشكل دائم من وسائل الإعلام، يحافظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على سياج من السرية حول حياته الخاصة قدر الإمكان، خصوصًا أنه يتسم ببعض الانطوائية والخجل ولا يجيد الحديث كثيرًا أمام الكاميرات.

وكعادة عدد كبير من لاعبي الكرة، يكون لهم هوايات خارج نطاق المستطيل الأخضر، فبعد التدريبات الشاقة طوال اليوم، يحتاج إلى وقت خاص للتسلية والحصول على مساحة خاصة من الترفيه.

وفي حالة شخص مثل ميسي، يقضي أكثر أوقاته مع أطفاله وعائلته ولا يهوى السهرات والتجول مع الأصدقاء، اختار أسطورة برشلونة هواية ممارسة "الفيديو جيمز"، حيث يقضي أوقاتًا طويلة في لعبة "فيفا"، دون الكشف عن هويته لمنافسيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل صرح ميسي في أكثر من مناسبة عن عشقه لعدد من ألعاب الفيديو، حيث قال في تصريحات قبل عامين: "لطالما كانت ألعاب الفيديو جزءًا كبيرًا من حياتي اليومية، فأنا أجدها مفيدة للاسترخاء والاستمتاع بوقتي خارج أوقات التدريب، وللتواصل مع زملائي وأصدقائي وعائلتي".

وأضاف ليونيل: "لعبة ببجي موبايل ممتعة للغاية، وأنا من ضمن ملايين المعجبين بها في جميع أنحاء العالم.. أشعر بالفخر بتعاوننا".

وتابع: "أرغب في دعوة جميع اللاعبين للانضمام إليّ في ببجي موبايل"، وذلك لدى توقيعه شراكة مع هذه اللعبة.

ومن جانبه، قال فينسينت وانج، رئيس قسم الترويج للعبة "ببجي موبايل" لدى شركة "تنسنت جيمز": "نحن محظوظون للغاية بانضمام نجم رياضي عالمي بحجم ليونيل ميسي إلى ببجي موبايل".

يوفر موقع "أمازون الإمارات" العديد من ألعاب الفيديو المذهلة، ويمكنكم الشراء "من هنا".

وأوضح: "نعلم أنّ العديد من لاعبي ببجي موبايل، هم من عشاق كرة القدم أيضًا، لا يسعنا الانتظار للاحتفال بهذه الرياضة في اللعبة، ونشر أجواء الكرة بين جماهير اللعبة الجُدد".

وفي عام 2012، صرح المسؤول عن إنتاج لعبة "فيفا"، سانتياجو خاراميو، قائلا عن ميسي: "أعتقد أنه من كوكب آخر، ولا زلنا نحاول في أنظمة اللعب الخاصة بنا أن نوفيه حقه.. إنه تحدٍ إضافي، لكننا نعشقه".

وعن علاقة ميسي الوثيقة بألعاب الفيديو، تحدث الكاتب الأرجنتيني، ليوناردو فاتشيو، في كتاب يتناول كواليس وأسرار الحياة الشخصية لـ"البرغوث".

وقال فاتشيو في هذا الصدد: "هذه الأشياء يحبها ميسي كثيرا، لأنه يتفاعل معها.. لها علاقة بجوهر اللعبة (كرة القدم).. يشارك ويحاول الفوز".

وإذا كنت تبحث عن جهاز حديث لتشغيل ألعاب الفيديو الرقمية، سيكون من أبرز الخيارات المتاحة أمامك جهاز RG353VS ريترو محمول، بنظام لينكس.

كما تتوفر في هذا الجهاز القيم للغاية، شاشة IPS 3.5 إنش، وبطاقة TF 64G تحميل مسبق 4420 + ألعاب كلاسيكية RK3566، ووحدة معالجة مركزية 64 بت، متوافقة مع بلوتوث 4.2 وواي فاي 5G.

ويمكنك الشراء "من هنا".