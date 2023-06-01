الجانب الآخر من حياة كريستيانو رونالدو في النصر .. "شهر رمضان ومنطقة مهووس بزيارتها"

كيف يعيش كريستيانو رونالدو حياته في المملكة العربية السعودية؟.. سؤال طرحه الملايين بعد انتقال الأسطورة البرتغالية إلى النصر

تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن حياته في المملكة العربية السعودية؛ بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

وقال رونالدو في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة عبر موقع "تويتر": "الحياة في السعودية رائعة، ولكن تختلف عن أوروبا كثيرًا، في أوقات التدريبات".

وأشار الأسطورة البرتغالية، إلى أن التدريبات في الأندية الأوروبية، تكون وقت الظهيرة، بينما في السعودية تكون في المساء، مضيفًا وهو يضحك: "وفي شهر رمضان، نبدأ المران في الساعة العاشرة ليلًا.. ولكنها تظل أمور جديدة أتعلم منها".

وعن أسرته، أكد كريستيانو على أنهم اعتادوا الحياة في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بجودة المدارس التي يتواجد بها أبناءه.

وتابع: "الحكومة السعودية، لديها خطة رائعة للمستقبل؛ حيث تصرف الكثير من الأموال؛ لتحسين الخدمات وجعلها بشكل أفضل".

وأعرب كريستيانو رونالدو، عن رغبته الكبيرة في زيارة العلا؛ قائلًا: "سمعت أنها رائعة للغاية.. فبعد استمتاعي مع أسرتي في البوليفارد، أتطلع لزيارتها الآن".

وبختام حديثه.. أشاد رونالدو بالشعب السعودي، مشددًا على أنهم يحبون الحياة الليلية كثيرًا، كما أنهم يتمتعون بذوق خاص في الطعام، خاصة أهل مدينة الرياض.