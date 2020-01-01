الجامعة المغربية تتبرع لصندوق مكافحة "كورونا" بـ10 ملايين درهم

الاستمرار في تلقي الدعم بالمغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التبرع بمبلغ مالي لصندوق مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجامعة المغربية قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي نهائيًا خلال الفترة المقبلة حتى يتم التصدي للوباء بنجاح وعدم تفشيه.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا، يعلن فيه التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم للصندوق الخاص للتصدي لفيروس كورونا.

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وجاء البيان على النحو التالي: " تعلن الجامعة، وبتنسيق مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عصبة كرة القدم هواة،عصبة كرة القدم النسوية، عصبة كرة القدم المتنوعة، والعصب الجهوية، عن تقديم مساهمة مالية قدرها 10 ملايين درهم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد".

تعلن الجامعة، وبتنسيق مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عصبة كرة القدم هواة،عصبة كرة القدم النسوية، عصبة كرة القدم المتنوعة، والعصب الجهوية، عن تقديم مساهمة مالية قدرها 10 ملايين درهم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد. pic.twitter.com/m75kXeGLP8 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) March 18, 2020

وتفشى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في منطقة شمال إفريقيا مصر وتونس والمغرب وغيرها، وتم تعليق النشاط الرياضي لمكافحة انتشاره.

وكان بعض نجوم المنتخب المغربي قد أعلنوا دعمهم وتبرعهم لمواجهة فيروس كورونا على رأسهم عبدالرزاق حمدالله وأشرف بن شرقي وغيرهم.