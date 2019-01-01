الجاسم يحكم نهائي كأس الأمير بين السد والدحيل

عبد الرحمن الجاسم يتولى القيادة التحكيمية لنهائي كأس الأمير للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقرت لجنة التحكيم في الاتحاد القطري لكرة القدم، على الحكم الدولي عبد الرحمن الغامدي، ليدير نهائي كأس الأمير بين الدحيل والسد.

وسيلعب الدحيل والسد، على ملعب الوكرة المونديال، لأول مرة مساء الخميس القادم، في نهائي كأس الأمير.

ويتولى القيادة التحكيمية للمباراة، عبد الرحمن الجاسم حكم ساحة، والمساعد الأول طالب سالم، والمساعد الثاني سعود أحمد، والحكم الرابع خميس الكواري.

ويتكون طاقم تحكيم الفيديو، من كل من، سلمان فلاحي، ومساعد أول حكم فيديو عبد الله العذبة، ومساعد ثان حكم فيديو خالد عايد.

هل تعرفون عدد بطولات كأس العالم التي حصل عليها هؤلاء الأساطير؟🤔 pic.twitter.com/3kkbyZYqJk — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي، لكأس الأمير الذي يقوده الجاسم، بعدما قاد نهائي العام الماضي بين الدحيل والريان والذي انتهي بفوز الدحيل بهدفين لهدف على ملعب خليفة الدولي.

الجدير بالذكر ان طاقم التحكيم بقيادة الجاسم، تولى تحكيم بعض مباريات كأس العالم روسيا 2018، كما شارك في كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.