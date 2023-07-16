الثورة بدأت .. طلب غريب من لويس إنريكي للاعبي باريس سان جيرمان

رشا حسين
Luis Enrique PSG HIC 2:1Getty
لويس أنريكيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

ماذا طلب مدرب باريس سان جيرمان الجديد؟

أجرى لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الجديد أول مقابلة له مع موقع النادي الرسمي وأصر على أن يتعلم اللغة الفرنسية.

ووقع إنريكي على عقدًا مع باريس لمدة موسمين حتى صيف 2025 القادم، ويطمح المدرب الإسباني في قيادة الفريق لتحقيق المزيد من البطولات والانجازات.

وقال إنريكي في حديثه للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان: "السبب الرئيسي لقيادتي الفريق هو أن الإدارة لديهم فكرة واضحة جدًا عن الفريق الذي يريدون بناءه وأعتقد أن هذا المشروع يجمع كل ما هو ضروري لمدرب مثلي".

وأكد إنريكي على ضرورة تعلم اللغة الفرنسية لجميع اللاعبين حتى يكونوا قادرين على التواصل قائلًا:" "اليوم في غرف خلع الملابس في جميع الأندية الكبرى في العالم هناك ما لا يقل عن خمس أو ست جنسيات مختلفة وغالبًا ما يتعين عليك أن تكون قادر على التحدث بثلاث أو أربع لغات والتواصل بلغات مختلفة هو كرة القدم الحديثة".

جدير بالذكر أن الموسم الماضي كانت اللغة الإسبانية هي اللغة السائدة في فريق باريس سان جيرمان وليست الفرنسية وفقًا للتقارير الصحفية.

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