الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل عن الاتحاد خلال ميركاتو الصيف

تحركات في الاتحاد للتحضير لميركاتو الصيف

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن تحركات نادي الاتحاد في الوقت الحالي للترتيب لميركاتو الصيف، من أجل تدعيم الفريق بشكل قوي قبل الموسم الجديد.

خروج بعض الأجانب والتفاوض مع غيرهم خلال الفترة الأخيرة، هي التقارير التي انتشرت في محاولات الاتحاد من أجل المنافسة بقوة على اللقب في الموسم المقبل بعد أن كان قريبًا منه الموسم الحالي.

من هم أجانب الاتحاد في الوقت الحالي؟

يمتلك نادي الاتحاد في الوقت الحالي 7 أجانب ساهموا بشكل كبير في تقديم مستوى أكثر من ممتاز خلال الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين.

الأجانب هم: مارسيلو جروهي وأحمد حجازي وكريم الأحمدي وجاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش وبرونو هنريكي ورومارينيو.

من الأقرب للرحيل عن الاتحاد؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب رحيل الثنائي بريجوفيتش وجاري رودريجيز، من الرحيل بقرار من إدارة الاتحاد من أجل التفكير في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

ووفقًا لما نشره الناقد الرياضي ماجد هود المنسوب إلى صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارة الاتحاد تتجه إلى تسويق عقودهم أو توقيع مخالصة مالية مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هل يسعى الاتحاد لضم لاعبين جدد؟

أكدت تقارير خلال الساعات الأخيرة على وجود مفاوضات من نادي الاتحاد مع أكثر من لاعب أجنبي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين هو برونو هنريكي لاعب فلامنجو البرازيلي، حيث يستعد العميد لدفع ما يقرب من 10 ملايين يورو من أجل ضمه بعد التوصية من جانب البرازيلي كاريلي مدرب الفريق.

الأجانب الأقرب للبقاء في الاتحاد

من أبرز اللاعبين الذين يضمنوا بقائهم في الفترة المقبلة في الاتحاد من بين الأجانب المتواجدين حاليًا هم الثلاثي أحمد حجازي وكريم الأحمدي ورومارينيو.

ويعد الثلاثي هم العمود الفقري للفريق خلال الفترة الأخيرة وظهروا بشكل أكثر من ممتاز خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

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