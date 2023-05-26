الثلاثة الذين قلبوا العالم رأسًا على عقب.. التحقيق مع مشجعي فالنسيا المتهمين بإهانة فينيسيوس

استدعى رئيس محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا خلال التحقيق الشبان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا والذين تم اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي بتهمة ارتكاب جريمة كراهية، لإطلاقهم إهانات عنصرية على فينيسيوس لاعب ريال مدريد يوم الأحد في ملعب ميستايا.
سيأخذ القاضي أيضًا في الاعتبار نتائج تفريغات الفيديو، حيث إن هذا هو الفيصل دائمًا في تحقيقات الجرائم من هذا النوع.
يجب أن يمثل الثلاثة الذين تم التحقيق معهم أمام الهيئة القضائية لإبلاغهم بالحقوق التي تساعدهم في تطبيق المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد فتحت المحكمة الإجراءات بعد تلقي تقرير عن جريمة كراهية محتملة أعده لواء المعلومات التابع لمقر الشرطة الأعلى في منطقة فالنسيا، وبالتأكيد هذا يتمثل في الهتافات التي وجهها مشجعو فالنسيا تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
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