"لا تعرف الفارق بين الثقة والغطرسة" .. بطل الفنون المختلطة يحرج كريستيانو رونالدو بعد التشكيك فيه!

"لم أتوقع هذا الأمر منك.."

وجه الإسباني إيليا توبوريا، بطل الفنون القتالية المختلطة، ردًا شديد اللهجة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، والذي شكك في المقاتل صاحب الأصول الجورجية، قبل مباراته أمام ماكس هولواي.

وتحدث رونالدو مع إريك نيكسيك، مدرب نجانو وأبطال آخرين في الفنون القتالية، عن مقاتل UFC، إيليا توبوريا، قائلًا إنه يتحدث كثيرًا، وعندما فاز على فولك (ألكساندر)، لم يكن الآخر جاهزًا بسبب تلك الركلة مع إسلام (ماخاشيف)، إذا تغلب على ماكس (هولواي) سأحترمه، لم يتم إقصاؤه من قِبل هولواي، ولهذا السبب سيكون الأمر صعبًا على توبوريا".

ووجه المقاتل الإسباني المُلقب بـ(الماتادور) ردًا على كريستيانو رونالدو، قائلًا "لم أكن أتوقع أن شخصًا مثلك لا يعرف كيفية التمييز بين الثقة والغطرسة، ولكننا في النهاية - جميعًا - نعكس واقعنا في الآخرين، أتمنى لك الأفضل لبقية حياتك المهنية، ولعل الله يبارك في عائلتك".

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وعلّقت صحيفة (ماركا) الإسبانية على تصريحات توبوريا بأنه ألقى سهمه تجاه رونالدو بلهجة ودية، ولكنه يوضح بأنه لن يسمح لأي شخص، مهما كان اسمه، بالتحدث بشكل سلبي عنه.

يذكر أن إيليا توبوريا فاز على ماكس هولواي بالضربة القاضية في مباراة الحدث الرئيسي من بطولة UFC 308، لوزن الريشة، خلال السبت الماضي، ليواصل مسيرته بـ16 انتصارًا ودون هزيمة.