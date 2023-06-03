الثاني .. ريال مدريد يعلن رحيل مهاجمه مجانًا!

علي رفعت
Carlo Ancelotti Real Madrid 2022-23
انتقالاتريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاماريانو دياز

الملكي سيجد صعوبة في تعويض الهجوم في الصيف!

أعلن ريال مدريد وبشكل رسمي عن رحيل لاعبه ماريانو دياز بحلول نهاية الموسم بعد نهاية عقده الجاري مع الفريق الملكي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكد خلاله أن دياز لن يجدد تعاقده مع الفريق.

وكتب ريال مدريد: "يرغب النادي في تقديم امتنانه وشكره لماريانو دياز، الذي كان ينتمي للأكاديمية الخاصة بنا بين 2011 و2016، ولعب للفريق الأول لست سنوات".

وأضاف: "ماريانو فاز بلقبين في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس العالم للأندية ولقبين سوبر أوروبي وثلاث بطولات دوري إسباني وكأس وسوبر، نتمنى له ولأسرته الحظ السعيد في رحلته الجديدة".

جدير بالذكر أن عقد ماريانو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والذي ينتهي رسميًا بحلول نهاية الشهر الجاري.

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